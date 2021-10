Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baustellendiebstähle

Stuttgart - Steckfeld (ots)

Zwei an der Steckfeldstraße gelegene Baustellen wurden im Zeitraum von Donnerstag (21.10.2021) 17.00 Uhr und Freitag (22.10.2021) 07.00 Uhr von Dieben heimgesucht. An beiden Tatorten wurden Baucontainer aufgehebelt bzw. aufgeflext. In einem Fall wurde ein Rüttler, meterweiße Strom- und Starkstromkabel, ein Elektroheizkörper sowie ein Bohrmaschinen-Akku inkl. Ladegerät der Fa. Hilti im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Im zweiten Fall wurden zahlreiche, noch nicht genauer benennbare Werkzeuge entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

