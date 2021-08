Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach Räubischer Erpressung

Wismar (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag kam es in einem Schuhgeschäft in der Zierower Landstraße zu einer Raubstraftat durch einen unbekannten männlichen Täter.

Gegen 17:15 Uhr forderte die männliche Person unter Vorhalt eines Gegenstandes, welchen die Mitarbeiterin des Geschäftes als Elektroschocker erkannte, die Herausgabe von Bargeld. Der Täter sei, nachdem er Geld in dreistelliger Höhe an sich genommen hat, in Richtung des nahegelegenen Aldi-Marktes gelaufen.

Der Tatverdächtige, der schätzungsweise 20-30 Jahre alt war, trug zur Tatzeit vermutlich eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover mit Kapuze, darüber möglicherweise eine Jacke. Der Mann wurde als schlank und circa 180 cm groß beschrieben. Der Mann habe zudem hochdeutsch gesprochen. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue OP-Maske.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich der Tatverdächtige im Tatzeitraum zudem im nahegelegenen Getränkemarkt aufgehalten.

Beamte des Polizeihauptreviers sowie des Kriminalkommissariats Wismar fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach dem unbekannten Täter. Die Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht oder Erkenntnisse zum Tatverdächtigen haben, werden daher gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell