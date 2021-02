Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.10 Itzehoe: Einbruch in Lieferservice

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heue ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Lieferservice gekommen. Der Täter entwendete Bargeld, ein Zeuge sah ihn noch flüchten.

Gegen 01.00 Uhr hielt sich ein Zeuge im Feldschmiedekamp auf und entdeckte in dem nicht mehr geöffneten Laden seines Bekannten eine unberechtigte Person. Die war offensichtlich in den Imbiss eingedrungen. Als der Unbekannte bemerkte, dass der Zeuge ihn entdeckt hatte, flüchtete er aus dem Objekt in Richtung Sandkuhle. Der Beobachter nahm noch kurz die Verfolgung auf, verlor den Einbrecher dann aber aus den Augen.

Die Inaugenscheinnahme des Tatortes ergab, dass der Eindringling über die Hintereingangstür in das Gebäude eingestiegen war. Aus einer Kasse entwendete er Bargeld, das er auf seiner Flucht mit sich nahm. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Laut dem Zeugen war der Täter etwa 190 bis 200 cm groß und dunkel gekleidet. Hinweise auf diese Person nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

