Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Zeugen gesucht

Ringe (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend in Ringe mehrere Papiermülltonnen in Brand gesetzt. Zwischen 20.15 und 21 Uhr musste die Feuerwehr in die Schwedenstraße und in die Ernst-Julius-Straße ausrücken. Ein weiterer Mülltonnenbrand in die Blumhardtstraße konnte durch den Brandentdecker gelöscht werden. Durch das Feuer wurden drei Mülltonnen beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

