Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis: Durch Garage in Haus eingebrochen

Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Bereits am Dienstag, in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr kam es in der Gehlingstraße zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich über die Garage des Anwesens Zutritt in das Haus. Nachdem er die in der Garage abgestellten Autos durchwühlt hatte, drang der Täter in das Haus ein und entwendete dort Bargeld und mehrere Gegenstände, darunter zwei Damenhandtaschen aus Leder und einen Geldbeutel sowie mehrere Scheckkarten und persönliche Papiere. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das Polizeirevier Weinheim bittet Personen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 06201 1003-0 zu melden.

