Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim - Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug streift bei Abbiegevorgang PKW

Hockenheim - Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Mittwoch um 12:15 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Abfahrt der B39 in Richtung Talhaus und wollte von der linken Fahrspur aus in die Talhausstraße abbiegen. Hierbei geriet dieser zu weit nach rechts und streifte dabei einen 57-jährigen Ford-Fahrer, der auf der rechten Spur fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden von gesamt 7.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

