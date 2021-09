Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Überfall auf Raumausstatter; zwei junge Täter auf der Flucht vorläufig festgenommen; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 1

St. Leon-Rot (ots)

Zwei zunächst unbekannte Täter überfielen am Mittwochnachmittag die Geschäftsräume eines Raumausstatters in der Marktstraße im Ortsteil St. Leon und flüchteten anschließend in zunächst unbekannte Richtung.

Die beiden Täter betraten kurz vor 16 Uhr, das Geschäft, bedrohten die Angestellte mit einem Messer und forderten Bargeld. Schließlich flüchteten beide ohne Beute aus dem Geschäft.

Im Rahmen der Fahndung, an der zehn Streifenwagenbesatzungen, zwei davon aus dem Zuständigkeitsbereich des PP Karlsruhe (Philippsburg und Bad Schönborn) beteiligt waren, wurden beide Tatverdächtige rund eine halbe Stunde nach der Tat auf einem Feldgebiet, Dank eines Zeugenhinweises, von einer Streife des PP Karlsruhe vorläufig festgenommen. Die Täterbeschreibung stimmte mit den beiden Festgenommenen überein.

Eine Absuche der unmittelbaren Umgebung des Festnahmeortes führt schließlich zum Auffinden der vermeintlichen Tatwaffe.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.

Es wird nachberichtet.

