Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen - Feuerwehr im Einsatz

Sinsheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der L592 in Fahrtrichtung Reihen kam am Dienstag um 15:20 Uhr eine 58-Jährige aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Gegenfahrbahn und stürzte dann mit ihrem BMW die Böschung hinunter. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und alarmierten die Polizei. Die 58-Jährige blieb unverletzt, wurde allerdings zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste ihr Auto bergen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Es gilt nun zu klären, ob äußere Einflüsse zu dem Unfall führten, oder die Fahrerin eine Verantwortlichkeit trägt.

