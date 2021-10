Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Sonntagabend (24.10.2021) in einer Wohnung an der Engelbergstraße ein Brand ausgebrochen. Anwohner meldeten den Brand gegen 19.30 Uhr und verständigten den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Vollbrand in der Küche des Mehrfamilienhauses und retteten den 63 Jahre alten Bewohner aus der Wohnung. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Nachbarn, die selbstständig das Mehrfamilienhaus verlassen hatten, wurden nicht verletzt und konnten ihre Wohnungen im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen wieder betreten. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Branddezernat hat die Ermittlungen aufgenommen.

