Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210104-3-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung in Hamdorf gesucht

Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 03.01.2021 auf den 04.01.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Bushaltestelle "Hauptstraße, Ecke Große Lohe" in Hamdorf. Ein Trägerrohr für das Haltestelleschild wurde umgeknickt und mitsamt dem Bodenanker aus dem Untergrund herausgezogen. Am Tatort lagen des Weiteren 2 Schaufeln, welche bisher nicht zugeordnet werden konnten. ( Bilder der Schaufeln können über die Pressestelle angefordert werden ). Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen der Sachbeschädigung und auch nach dem Eigentümer der Schaufeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

