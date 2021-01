Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210104-2-pdnms Zigarettenautomat in Neumünster gesprengt, Zeugen gesucht

NeumünsterNeumünster (ots)

Am 02.01.2021 gegen 23.20 Uhr wurden einige Anwohner in der Otto-Dix-Straße in Neumünster durch einen lauten Knall geweckt. Ein unbekannter Täter hatte im Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten einen sogenannten Polenböller gezündet. Der Automat wurde durch die Explosion zerstört, der unbekannte Täter floh ohne Beute. Zeugen konnten noch beobachten, wie eine Person, bekleidet mit einer grau / beige Jogginghose, weiße Sneaker, helle Weste und Strick-Pullover in Richtung der Parkplätze in der Otto-Dix-Straße floh. Eine Fahndung nach dieser Person verlief negativ. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell