Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210104-1-pdnms Ohne Führerschein in Gettorf unterwegs

GettorfGettorf (ots)

Ein 16 jähriger aus Gettorf war am 01.01.2021 gegen 21.15 Uhr in Gettorf mit einem VW Polo auf der Noerer Straße unterwegs und fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, weil die Kennzeichen nur mit Kabelbindern befestigt waren. Als die Beamten den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, gab dieser plötzlich Gas. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Ortsausgang und ignorierte die Anhaltesignale des Streifenwagens hinter ihm. Nach einigen Kilometern stellte der Fahrer dann wohl fest, dass ein entkommen unmöglich war und hielt in der Straße Liekdalsredder an. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten aus Gettorf fest, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt und damit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter waren die Kennzeichen am VW Polo gefälscht. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen dem Führen eines KFZ ohne erforderliche Erlaubnis sowie eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

