Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (22.10.2021) und Sonntag (24.10.2021) einen E-Scooter in der Straße Am Leuzebad gestohlen und in der Libanonstraße versucht ein Kraftrad zu stehlen. Der 37-jährige Geschädigte stellte seinen grauen E-Scooter der Marke Segway-Ninebot am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Straße Am Leuzebad vor einem Mineralbad ab und sicherte diesen mit einer Handschließe an einer Metallstange. Als er gegen 19.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war die Handschließe offenbar durchtrennt und der E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 373-NHH fehlte. In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 09.30 Uhr versuchten unbekannte Täter auch ein an der Libanonstraße 41 abgestelltes Motorrad zu stehlen, indem sie gewaltsam das Lenkradschloss überwanden. Offenbar verhinderte eine zusätzliche Sicherung an einer der Bremsscheiben ein Wegrollen des Kraftrades. Zeugen stellten das Fahrzeug auf dem Gehweg liegend fest. Zu beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell