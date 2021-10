Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (23.10.2021) auf dem Schlossplatz einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine Jacke zu stehlen. Der 27-Jährige fiel einem Zeugen kurz vor 21.00 Uhr auf, als dieser offenbar die Tasche einer auf der Parkbank sitzenden 17-Jährigen durchsuchte. Er sprach den Tatverdächtigen daraufhin an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Der 27-Jährige kam der Aufforderung zwar nach, ging aber anschließend zur nächsten Parkbank, wo er dann die Jacke einer 16-Jährigen an sich genommen haben und davon gelaufen sein soll. Mehrere Zeugen folgten dem Mann. Einer Zeugin gelang es noch vor dem Eintreffen der Polizei, die Jacke im Wert von zirka 100 Euro an sich zu nehmen. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen auf Höhe des Königsbaus fest. Bei der Durchsuchung fanden sie eine ihm nicht gehörende Handtasche und stellten diese sicher. Der 27 Jahre alte libysche Staatsangehörige wurde am Sonntag (24.10.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

