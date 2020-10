Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "illegale Kräutermischung" in der Tasche ++ in Graben geschleudert - leicht verletzt ++ Kühlergrill und Motorhaube ausgebaut und gestohlen ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Echem - Einbruch in Baubude

Unbekannte Täter schlugen das Fenster einer als Wohnwagen genutzten Baubude ein, die auf einem Grundstück in der Landstraße steht. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28.10.20, 17.30 Uhr, und dem 29.10.20, 08.30 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster ein und stahlen u.a. eine Lautsprecherbox. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg/ Vögelsen - schlaue Senioren

Ein 83 Jahre alter Mann erhielt am Donnerstagnachmittag, 29.10.20, einen Anruf von einem Betrüger, der angab er sei von der Kriminalpolizei. Der Senior glaubte dem Betrüger kein Wort, der auch schnell aufgab und das Telefonat beendete. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter biss sich bei einer 74-Jährigen die Zähne aus, die er am Vormittag des 29.10.20 anrief. Die Senioren erstatteten jeweils Anzeige bei der Polizei, auch ohne dass ihnen ein finanzieller Schaden entstanden war.

Reinstorf, OT Horndorf - Kühlergrill und Motorhaube ausgebaut und gestohlen

In der Nacht zum 30.10.20 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw Volvo ein, der in der Straße Zum Uhlenberg unter einem Carport stand. Die Täter öffneten die Motorhaube des Pkw und bauten diese zusammen mit dem Kühlergrill aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Zwei unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, haben in den frühen Morgenstunden des 30.10.20 versucht in ein Hotel im Munstermannskamp einzubrechen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch wurden Spuren eines Einbruchs festgestellt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Einen 30 Jahre alten Seat-Fahrer haben Polizeibeamten am frühen Donnerstagnachmittag, 29.10.20 in der Reichenbachstraße kontrolliert. Der Seat-Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Fahrradfahrer angefahren

Am 29.10.20, gegen 14.25 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Fiat Doblo mit Anhänger den Häcklinger Weg. Kurz vor einer Kurve überholte er einen 82 Jahre alten Fahrradfahrer, übersah jedoch einen entgegenkommenden Pkw. Als der Fiat-Fahrer wieder nach rechts einscherte, wurde der Fahrradfahrer von dem Anhänger touchiert und stürzte. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 31 Jahre alten Dannenberger. Der Mann war in den späten Abendstunden des 29.10.20 mit einem 35-Jährigen im Eingangsbereich eines Supermarktes im Develangring aneinandergeraten und hatte diesen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Trebel, OT. Tobringen - in Graben geschleudert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitten eine 24 Jahre alte Fahrerin und 16 Jahre alte Mitfahrerin eines Pkw VW Lupo in den Morgenstunden des 30.10.20 auf der Bundesstraße 493. Die jungen Frauen waren gegen 07:15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkten stark gegen und schleuderten nach links in einen Graben. Die 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Uelzen

Wrestedt, OT. Klein Bollensen - "mehr als ein böser Scherz!" - Mann mit Horrorclownmaske bedroht Autofahrerin

Nach Zeugen und Hinweisgebern auf eine verdächtige Person sucht die Polizei nach einem "mehr als bösen Scherz" in den späten Abendstunden des 27.10.20 im Bereich des Bahnübergangs - Gemeindeverbindungsweg Klein Bollensen - Groß Bollenser Weg. Eine junge Frau hatte sich am Tag nach dem Vorfall an die Polizei gewandt. Die Frau schilderte, dass sie am 27.10.20 gegen 22:15 Uhr mit ihrem Pkw an dem beschrankten Bahnübergang halten musste und in der Folge eine Person an ihrem Pkw in der Dunkelheit auftauchte. Der vermeintliche Mann trug dabei eine sog. Horrorclownmaske (weiß mit roten Augen und roter Nase), schwarze Hose und schwarze Schuhe sowie einen Kapuzenpullover. Die Frau stieg aus ihrem Pkw, um sich Distanz zu dem Unbekannten zu verschaffen. Der Unbekannte näherte sich der Frau in der Folge, so dass diese sich zur Wehr setzte. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht auf einem Feldweg in Richtung Stederdorf. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bitte mögliche Hinweisgeber sich mit der Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Taschendiebstahl - Polizei mahnt um Umsicht

Nach einem Taschendiebstahl in den Mittagsstunden des 29.10.20 in der Gudestraße mahnt die Polizei in der Region nochmals um Umsicht. Unbekannte hatte gegen 12:00 Uhr die Einkaufstasche einer 78-Jährigen samt Geldbörse und Bargeld erbeuteten können. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Taschendiebe: Vorsicht im Gedränge! Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Uelzen - "illegale Kräutermischung" in der Tasche

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 19 Jahre alten Uelzener. Die Beamten hatten den jungen Mann am 29.10.20 gegen 19:30 Uhr in der Birkenallee mit dem Fahrrad kontrolliert und dabei zwei Klemmleistenbeutel mit einer verbotenen Kräutermischung ("Spice") sichergestellt.

Bad Bevensen - Fahrradfahrerin "geschnitten" - Polizei ermittelt

Leichte Verletzungen erlitt eine 45 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 26.10.20 in der Medinger Straße. Ein unbekannter Fahrer eines dunklen Kleinwagens hatte die Radfahrerin beim Überholen "geschnitten", so dass dieser stürzte. In der Folge bog der Pkw in die Glockeneichenstraße ab und fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Mittagsstunden des 29.10.20 in der Greyerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Handy-Verstöße.

