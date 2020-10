Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ erheblicher Sachschaden nach Kollision ++ Kopfstützen und Reserverad gestohlen ++ Geschwindigkeitsmessung - Autofahrer ohne Führerschein ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handtasche aus Kinderwagen gestohlen

Am Mittwochvormittag, 28.10.20, haben unbekannte Täter einer 46-Jährigen die Handtasche aus dem Kinderwagen gestohlen, während sie sich in der Zeit von ca. 10.30 bis 11.30 Uhr in der Lüneburger Innenstadt aufhielt. In der Handtasche befanden sich u.a. Ausweispapiere. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben am 28.10.20 von mehreren Pkw, die auf einem Parkdeck in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt war, die Kennzeichen abgebaut und gestohlen. Zudem wurde der Lack eines Ford Fiestas zerkratzt und Sachschäden an einem Skoda verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung - Autofahrer ohne Führerschein

Am Abend des 28.10.20 wurde in der Theodor-Heuss-Straße in Lüneburg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Fünf Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 83 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde gegen 20.00 Uhr ein 66 Jahre alter Toyota-Fahrer angehalten, der, wie sich herausstellte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Toyota-Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Ein weiteres Verfahren wurde gegen die Halterin des Toyota eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Adendorf - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kurz nach 23.00 Uhr wurde der 54 Jahre alte Fahrer eines Daimler in der Artlenburger Landstraße von der Polizei angehalten, da er zu schnell fuhr. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Daimler-Fahrer nicht nur zu schnell unterwegs, er stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 54-Jährigen untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Nemitz - Kopfstützen und Reserverad gestohlen

Aus einem auf dem Parkplatz Nemitzer Heide abgestellten Pkw stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 28.10.20 zwischen 16:00 und 16:45 Uhr die Heckkopfstützen sowie das Reserverad. Das Fahrzeug war nicht verschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf/Oetzfelde - Pkw verunfallt - Insassen unverletzt

Die Kontrolle über seinen Pkw Nissan verlor ein 36 Jahre alter Fahrer in den Morgenstunden des 29.10.20 auf der Landesstraße 233 im Bereich Oetzfelde. Der polnische Staatsbürger war gegen 07:30 Uhr in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Straßenbaum kollidiert. Der Fahrer sowie ein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro am Pkw.

Ebstorf - "Wer schlägt geht!" - nach Häuslicher Gewalt ins Polizeigewahrsam

Einen stark alkoholisierten Mann verwies die Polizei in den Abendstunden des 28.10.20 aus der gemeinsamen Wohnung. Der mit fast 3,5 Promille alkoholisierte 42-Jährige hatte gegen 19:30 Uhr seine Lebensgefährtin geschlagen und geboxt. Er wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen und erhielt eine Wegweisung für die nächsten Tage. Parallel wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Bienenbüttel - in Wohnung randaliert - Widerstand geleistet und in Gewahrsam genommen

Mit einem bereits polizeilich bekannten 54-Jährigen hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 28.10.20 in Bienenbüttel zu tun. Der alkoholisierte Mann hatte in seiner Wohnung randaliert, so dass die Polizei gerufen wurde. Dabei wehrte sich der Mann gegen Mitternacht vehement und griff die Beamten mit Schlägen und Schubsen an, so dass Scherben einen Beamten leicht verletzten (Schnittwunde, die genäht werden musste). Der Betrunkene wurde in Polizeigewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurden eingeleitet.

Uelzen - "ungebetener Gast" geht in Gewahrsam

Zu Verhinderung weiterer Straftaten musste die Polizei in den Mittagsstunden des 28.10.20 einen 26 Jahre alten syrischen Staatsbürger in Gewahrsam nehmen. Der betrunkene Mann hatte wegen versuchtem Diebstahls ein Hausverbot für einen Einkaufsmarkt in der St.-Viti-Straße erhalten und wollte diesem nicht nachkommen.

Bad Bevensen - erheblicher Sachschaden nach Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 28.10.20 auf der Landesstraße 232 in Richtung Altenmedingen. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra wollte gegen 16:30 Uhr nach rechts in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Dies erkannte ein folgender 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

