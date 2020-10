Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Kollision auf der Ostumgehung" - sechs Fahrzeuge beteiligt ++ "illegales Angeln" ++ Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Holzzaun touchiert ++ Pkw-Aufbruch misslingt ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 28.10.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Kollision auf der Ostumgehung" - sechs Fahrzeuge beteiligt

Zu einer Kollision mit später insgesamt sechs beteiligen Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 27.10.20 auf der Lüneburger Ostumgehung. Insgesamt vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler Vito in Höhe der Anschlussstelle Neu Hagen - Fahrtrichtung Süden - gegen 16:00 Uhr auf einen Pkw Peugeot sowie einen Pkw Skoda aufgefahren und kollidierte dabei noch mit einem weiteren Pkw Dacia. Der Pkw Skoda wurde darüber hinaus noch auf einen Pkw Ford geschoben, der wiederum auf einen Pkw Audi geschoben wurde. Auslöser war vermutlich ein sog. "Liegenbleiber". Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 64.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 4 - Ostumgehung - in Fahrtrichtung Süden teilweise voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kam.

Lüneburg - Radfahrerin übersehen

Eine 60 Jahre alte Pedelec-Fahrerin übersah eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den späten Nachmittagsstunden des 27.10.20 in der Willy-Brandt-Straße. Die Polo-Fahrerin war gegen 18:15 Uhr von der Stresemannstraße nach rechts in die Willy-Brandt-Straße eingebogen und hatte die "Radfahrerin" am querenden Überweg mit Lichtzeichenanlage übersehen. Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg - gegen geparkte Pkw gefahren - Bewusstsein zuvor verloren

Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls verlor ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Nachtstunden zum 28.10.20 in der Dahlenburger Landstraße das Bewusstsein. Der junge Mann kam dabei gegen 00:00 Uhr von der Fahrbahn ab, stiess gegen einen geparkten Pkw VW Golf und prallte dadurch gegen einen weiteren Pkw VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

Dahlenburg - ohne Führerschein unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 28.10.20 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des türkischen Staatsbürgers gegen 07:00 Uhr konnte dieser keinen gültigen Führerschein vorweisen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Handorf - "illegales Angeln"

Wegen Fischwilderei ermittelt die Polizei gegen einen 40 Jahre alten polnischen Staatsbürger. Beamte hatten den Mann in den Morgenstunden des 27.10.20 bei den Teichen Wittmer Weg - Naturschutzgebiet - angetroffen. Dabei stellten die Beamten im Fahrzeug/Umfeld des Mannes mehrere Plastikeimer mit gerade geangelten Fischen (u.a. Karpfen) fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 27.10.20 in der Salzstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 13 Verstöße Gurt und Durchfahrtverbot.

Deutsch Evern - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Holzzaun touchiert

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Melbeck nach einer Anzeige am gestrigen Tage. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte am Freitag, 23.10.2020, in der Zeit zwischen 15.00-16.30 Uhr,in der Straße Wandelfeld in Deutsch Evern einen 120cm hohen Holzzaun auf einer Länge von ca. 13 m beschädigt, so dass ein Sachschaden von mehr als 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Melebeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Sückau - Pkw-Aufbruch misslingt - 1000 Euro Sachschaden

Die Heckklappe eines in einem Carport in der Dorfstraße abgestellten Pkw Mercedes versuchten Unbekannte in der Nacht zum 28.10.20 aufzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter mit einem Werkzeug, scheiterten jedoch, verursachten einen Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Holzhütte auf Reitplatz in Brand gesetzt

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand einer Holzhütte im Bereich des Reiterplatzes in Clenze in den Morgenstunden des 27.10.20. Nach dem Brand gegen 11:00 Uhr bei dem ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand, sind zwei Jugendlich in den Fokus der Ermittler geraten. Die weiteren Ermittlungen dauern. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Fabrikgebäude

In ein Fabrikgebäude in der Konsul-Weber-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.10.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Sicherheitstür und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in den Nachtstunden zum 24.10.20 auf der Kreisstraße 33 im Bereich Gewerbegbiet Dickstätte - An der Tränke - ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer eines Pkw VW Golf mit polnischen Kfz-Kennzeichen DKL33S8 war in einer scharfen Linkskurve zwischen Rehbeck und Lüchow nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einer Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stillstand. Anschließend flüchtete der Verursacher mit dem Fahrzeug. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise, ob der VW Golf mit dem polnischen Kennzeichen DKL33S8 am 23./24.10.2020 im Landkreis Lüchow-Dannenberg gesehen wurde bzw. Auskunft über den aktuellen Standort gegeben werden kann.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkaufsstand aufgebrochen

Einen Verkaufsstand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fischerhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.10.20 auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster und erbeuteten diverse Nahrungs-/Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kollision beim Abbiegen - Kleinkind leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 27.10.20 in der Straße Bohldamm - Ecke Karlstraße. Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi hatte gegen 15:10 Uhr beim Linkseinbiegen einen Pkw Skoda Fabia einer 27-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Ein einjähriges Kind im Skoda wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.500 Euro.

Uelzen - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 24-Jährigen mit einem E-Scooter (mit Versicherungskennzeichen) stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 27.10.20 in der Ebstorfer Straße. Dabei stellten die Beamten gegen 22:20 Uhr bei dem Uelzener den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell