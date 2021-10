Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061021-773: 74-jährige Frau auf Parkplatz bestohlen

Nümbrecht (ots)

Am gestrigen Dienstag (05.10.2021) wurde gegen 11:30 Uhr eine 74-jährige Frau in Nümbrecht auf einem Parkplatz bestohlen. Sie verließ den Supermarkt an der Schulstraße und ging zu ihrem Pkw um ihren Einkauf einzuladen, als eine männliche Person mit ausländischen Akzent auf sie zu kam und fragte, ob sie ihm ein zwei Euro Stück wechseln könne. Daraufhin öffnete die 74-jährige Frau ihr Portmonee, wobei der Täter ihr ins Portmonee griff um angeblich zu "helfen" die richtige Münze zu finden. Anschließend verschwand der Täter ohne jegliches Geld zu wechseln.

Zu Hause merkt die Dame, dass ihr ca. 280 Euro entwendet wurden. Die Herausnahme der Geldscheine hatte sie vor Ort nicht bemerkt.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der folgenden Person: -Männlich, schlanke Statur, ca. 180 cm groß -Mitte / Ende 30 -dunkelhaarig -ohne Bart -ausländischer Akzent -Brillenträger, dunkles Gestell

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261/81990.

B.M.I / I.K. / M.L.

