Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051021-771: Mehrere Baustellen von Dieben heimgesucht

Marienheide, Nümbrecht, Wiehl (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Diebe abgesehen, die am vergangenen Wochenende (1. - 4. Oktober) an Baustellen auf der Suche nach Beute waren. In Marienheide-Rodt war eine Baustelle an der Müllenbacher Straße betroffen. Hier hatten unbekannte Täter an den Türen von Containern und eines Neubaus gehebelt; ob und was von ihnen mitgenommen wurde, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht ermittelt werden. Bei zwei weiteren Einbrüchen in der Brüderstraße in Nümbrecht und der Mühlener Straße in Wiehl gingen Diebe jeweils die Bügelschlösser von Metallcontainern an, um diese nach Beute zu durchsuchen. Während sie in Nümbrecht offenbar nichts Brauchbares fanden, entkamen sie in Wiehl mit Elektrowerkzeugen und einem Baustellenradio.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

