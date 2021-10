Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031021-770: Sicherheitsleistung nach Trunkenheitsfahrt

Hückeswagen (ots)

Ein rumänischer Staatsbürger ist am Samstag (2. Oktober) auf der Peterstraße in Hückeswagen in eine Polizeikontrolle geraten; weil er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, veranlasste die Polizei eine Blutpobenentnahme und erhob eine Sicherheitsleistung.

Gegen 19.10 Uhr war der 49-Jährige auf der Peterstraße in eine Routinekontrolle geraten. Den Polizisten schlug dabei eine starke Alkoholfahne entgegen; ein Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der aus Rumänien stammende Autofahrer zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung erbringen, da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik vorweisen konnte.

