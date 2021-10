Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021021-768: Verkehrsunfall mit 4 schwerverletzten Personen

Nümbrecht (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 93-jährige Frau mit ihrem Pkw Opel die Strecke von Gerhardsiefen Richtung L 350/Neue Landstraße. Mit im Fahrzeug befand sich ein Bekannter. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer 39-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Ford, die die L 350 in Richtung Elsenroth befuhr. Auch dieser Pkw war mit 2 Personen besetzt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw. Durch die Kollision verletzten sich die vier Personen schwer. Die 93-jährige Fahrzeugführerin musste an der Unfallörtlichkeit reanimiert werden. Der Mitfahrer in dem Pkw Ford wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung einem Kölner Klinikum zugeführt, die anderen Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste eine Vollsperrung erfolgen. Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell