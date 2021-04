Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bürogebäude Nieheim - Merlsheim, Driburger Straße, 17.04.2021, 02.00 - 02.40 Uhr

Nieheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde das Bürogebäude einer Schreinerei von bisher unbekannten Tätern angegangen. Gewaltsam verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Gebäude und richteten dabei einen größeren Sachschaden an. Als Beute konnte bisher nur eine geringe Menge Bargeld festgestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Bad Driburg entgegen. Tel.: 05253-98700

Me.

