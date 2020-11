Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Osterburken: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden am Mercedes einer Autofahrerin, die ihren Wagen am Donnerstagabend, zwischen 17.45 Uhr und 17.50 Uhr, auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Prof.-Schumacher Straße in Osterburken abgestellt hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist offenbar gegen das geparkte Auto gefahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne auf die Mercedes-Besitzerin zu warten oder die Polizei zu rufen. Deshalb sucht das Polizeirevier Buchen nun Zeugen des Unfalls. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

Mosbach: Mehrere tausend Schaden nach Unfall

Weil sie offenbar während des Abbiegevorgangs von der Schillerstraße auf die Bundesstraße kurzzeitig abgelenkt war, verlor eine Autofahrerin am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, in Mosbach die Kontrolle über ihr Auto. Die 31-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs und prallte gegen den Metallzaun, die die beiden Fahrbahnen der Neckarelzer Straße voneinander trennt. Dadurch entstand nicht nur Sachschaden am Ford der Frau, sondern auch an dem Metallzaun sowie am VW eines entgegenkommenden Autofahrers. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Aglasterhausen: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Zu einer Kollision eines Radfahrers mit einem Auto kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, in Aglasterhausen. Der 14-jährige Radfahrer war auf dem Gehweg der Helmstädter Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs und fuhr am dortigen Fußgängerüberweg plötzlich auf die Fahrbahn um über die Straße zu fahren. Der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte das Vorhaben des Jugendlichen zu spät, so dass es zu Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, an dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Vorbildlich verhalten hat sich im diesem Zusammenhang ein Zeuge. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei regelte der Mann den Verkehr. Anschließend trug er dadamit dazu bei, dass die Unfallaufnahme schnell vonstattengehen konnte.

Elztal: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Autofahrerin am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, verhindern, dass es auf der Bundestraße zwischen Schefflenz und Auerbach nicht zu einem Unfall kam. Die Frau war in Richtung Elztal unterwegs und wurde rund 500 Meter vor dem Ortseingang von Auerbach zunächst von einem blauen SUV überholt. Obwohl danach Gegenverkehr kam, setzte der Fahrer eines Kleintransporters ebenfalls zum Überholen der VW-Fahrerin an. Da der Fahrer des Peugeot-Kleintransporters den Überholvorgang nicht beendete, musste die Golf-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten, um dem Überholenden das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090 sucht nun Zeugen des Vorfalls. Melden soll sich auch die Person, die zu dem Zeitpunkt in Richtung Schefflenz fuhr und durch den Fahrer des Kleintransporters möglicherweise gefährdet wurde.

Mosbach: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Mindestens fünf im Parkhaus am Bahnhof Neckarelz abgestellte Fahrzeuge wurde in der Nacht auf Donnerstag beschädigt und durchsucht. Außerdem entwendeten die unbekannten Täter Wertsachen aus den Autos. Die Vorgehenswiese war stets die gleiche. Die Unbekannten schlugen mit Schottersteinen aus dem Gleisbett die Scheiben der Autos ein. Aus dem Innenraum wurden Navigationsgeräte und Wertgegenstände gestohlen. Eine Fahrzeugscheibe hielt dem Aufbruchsversuch stand, dennoch entstand an dem Audi erheblicher Sachschaden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen geben kann, soll sich unter der Rufnummer 06261 80/90 beim Polizeirevier Mosbach melden.

