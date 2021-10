Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zu Pressemeldung POL-GM: 021021-768: 93-Jährige nach Verkehrsunfall in Nümbrecht verstorben

Nümbrecht (ots)

Am Samstagnachmittag (2. Oktober) kam es in Nümbrecht zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 93-jährige Nümbrechterin noch am Unfallort reanimiert werden musste (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5035971). Die Verletzungen waren allerdings so schwerwiegend, dass sie später Krankenhaus verstarb.

