Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugen stellen Einbrecher

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21. Dezember 2020, haben Zeugen einen Jugendlichen in Horst nach versuchtem Einbruch festgehalten und an die Polizei übergeben. Der 16-Jährige drang mit einem bislang unbekannten Komplizen gegen 0.10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Markenstraße ein. Anschließend versuchte das Duo eine Wohnungstür zu öffnen. Einer der Bewohner hörte die Geräusche an seiner Tür und öffnete diese. Die beiden Täter flüchteten sofort aus dem Wohnhaus auf die Straße. Der 32-jährige Wohnungsinhaber und weitere Familienangehörige verfolgten die Täter zu Fuß und hielten den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Die Beamten nahmen den Teenager vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

