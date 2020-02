Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer ohne Helm bei Unfall schwer verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 16.40 Uhr, zwischen einem Radfahrer und einem Auto an der Kreuzung der Vockenhauser Straße mit der Goldenbühlstraße ereignet hat, ist der 24-jährige Mountainbiker schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre junger Fahrer eines VW Fox war auf der Goldenbühlstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Vockenhauser Straße abbiegen. Hierbei übersah der junge Autofahrer den auf einem parallel der Goldenbühlstraße fahrenden Biker und stieß mit diesem zusammen. Bei einem folgenden Sturz zog sich der Radfahrer - dieser hatte keinen Fahrradhelm getragen - schwere Verletzungen am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung von den eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Am Fahrrad und dem VW Fox entstand durch den Unfall rund 3000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell