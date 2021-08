FW-MG: Brand in Dunstabzugshaube verlief glimpflich

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schrievers, 18.08.2021, 13:54 Uhr, Am Nussbaum (ots)

Am Mittwochmittag ist die Feuerwehr zur Straße "Am Nussbaum" gerufen worden. Dort brannte eine Dunstabzugshaube in der Küche eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig mit einem Trupp unter Pressluftatmer und mit Kleinlöschgerät ab. Danach wurde mittels eines Hochleistungslüfters die Wohnung vom Brandrauch befreit. Abschließend wurden Teile der Decke geöffnet und die Dunstabzugshaube demontiert. Bei der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnten keine Glutnester nachgewiesen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Der Schaden hielt sich in Grenzen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswachen II (Holt) und III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

