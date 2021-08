Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unfall mit Rettungswagen

Mönchengladbach-Windberg, 14.08.2021, 16:08 Uhr, Marienburger Straße (ots)

Ein Rettungswagen der Feuerwehr Mönchengladbach, der sich mit Patient und Notarzt mit Sonderrechten auf dem Weg ins Krankenhaus befand, stieß an der Kreuzung Marienburger Straße / Lindenstraße mit einem Motorrad zusammen. Der von links kommende Motorradfahrer fiel von seinem Fahrzeug und verletzte sich. Das Motorrad wurde unter dem Rettungswagen eingeklemmt. Ein in der Nähe befindlicher weiterer Rettungswagen versorgte mit dem Notarzt den Verletzten. Dieser wurde in eine Unfallklinik transportiert. Der Patient aus dem verunfallten Rettungswagen wurde ebenfalls mit einem anderen Rettungsfahrzeug weiter transportiert. Die Unfallfahrzeuge waren beide nicht mehr fahrtüchtig und wurden zum Zwecke der Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

