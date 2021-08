Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gelenkbus entwendet

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11. August, auf Donnerstag, 12. August, haben unbekannte Täter offenbar einen Omnibus entwendet, der auf dem Bahnhofsvorplatz in Geilenkirchen stand. Der Besitzer des Busses schilderte gegenüber der Polizei, dass er diesen auf der A46 gesehen habe. Der Bus sei um zirka 4.30 Uhr aus Fahrtrichtung Mönchengladbach in Fahrtrichtung Heinsberg gefahren und habe die Abfahrt Erkelenz Süd genommen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen roten Gelenkbus des Herstellers MAN, Typ A23, mit ausgeblichener Fahrzeugfront und schwarzer Stoßstange. Ursprünglich war der Bus mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ausgestattet. Wer hat in diesem Zusammenhang möglicherweise weitere Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

