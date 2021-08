Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Silberner SUV gesucht

Winterberg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde gegen 16.00 Uhr eine Frau in einem Bus durch einen Sturz verletzt. Der Linienbus war auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung "Neue Mitte" wäre es fast zu einem Zusammenstoß mit einem silbernen SUV gekommen, der aus der Straße Neue Mitte nach links in die Bahnhofstraße einbog. Durch die Bremsung stürzte im Bus eine 76-jährige Frau aus Winterberg und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht auf diesem Wege Zeugen die Angaben zu dem silbernen SUV mit niederländischem Kennzeichen machen können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

