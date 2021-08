Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede (ots)

In der Straße An Klocken Kapelle wurde in eine Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen dem 29. Juli und dem 02. August diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell