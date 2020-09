Polizeidirektion Lübeck

Am Freitag (25.09.) wird in der Zeit von 10:30 bis 13:00 Uhr im Namen von "Fridays for Future" zum Thema "Klimaschutz, Klimaschutz selbstgemacht" demonstriert. Die Auftaktkundgebung findet im Bereich des Wasserturms / Bismarckstraße statt. Der Aufzug verläuft zu Fuß von der Bismarckstraße über die Wilhelmstraße - Holstenstraße - Riemannstraße - Voßplatz - Plöner Straße - Elisabethstraße - Bürgermeister-Steenbock-Straße - Lübecker Landstraße - Carl-Maria-von-Weber-Straße - Lübecker Straße - Peterstraße und endet am Marktplatz mit einer Schlusskundgebung von 12:30 bis 13:00 Uhr. Eine Zwischenkundgebung wird von 11:45 bis 12:15 Uhr vor dem Hauptportal der Kreisverwaltung Ostholstein gehalten. Der Veranstalter erwartet 300 Teilnehmer.

Die Polizei wird die Demonstration begleiten und deren störungsfreien Verlauf gewährleisten. Der Bereich der Lübecker Straße in Höhe des Kreishauses wird während der Zwischenkundgebung voll gesperrt sein. Im Innenstadtbereich inklusiv der dortigen Durchgangsstraßen wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich über die Ortsumgehung weiträumig zu umfahren.

