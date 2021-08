Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizisten stellen Fahrraddieb

Heinsberg (ots)

Eine zivile Streife der Polizei bemerkte am Mittwoch, 11. August, gegen 15 Uhr eine verdächtige Person im Bereich der Hochstraße. Nachdem sie ihm zu Fuß gefolgt waren, beobachteten sie, wie der Mann im Bereich der Patersgasse ein behindertengerechtes Erwachsenendreirad an sich nahm und sich damit in Richtung Gangolfusstraße entfernte. Die Polizistin und der Polizist nahmen die Verfolgung auf, stellten den Täter und hinderten ihn an seiner Flucht. Im Anschluss nahmen sie den 26-jährigen Mann aus Niedersachsen mit zur Wache und fertigten eine Anzeige gegen ihn. Das Dreirad wurde dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

