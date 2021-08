Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw bleibt nach Unfall auf der Seite liegen

Geilenkirchen-Würm (ots)

Am Donnerstag, 12. August, befuhr eine 21-jährige Geilenkirchenerin gegen 2.50 Uhr mit ihrem Pkw Opel die Straße Am Lamersberg (Kreisstraße 24). Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung drehte sich das Fahrzeug auf die Seite und rutschte weiter, bis es auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die 21-Jährige wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, trug nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen davon. Nach eigenen Angaben hatte die Geilenkirchenerin vor dem Unfall Alkohol konsumiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei sichergestellt.

