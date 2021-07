Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Breslauer Straße, Zeit: Freitag, 25.Juni 2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 02.Juli 2021, 17:00 Uhr. Unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Breslauer Straße und beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Mustang, schwarz, eines ortsansässigen Bad Gandersheimer. Nach der Unfallverursachung entfernte sich der nun Unfallflüchtige in unbekannte Richtung und es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Am Ford Mustang entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500.-Euro. Es wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Anwohner aus der Breslauer Straße werden gebeten, sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Aber auch der Unfallflüchtige wird hiermit aufgefordert, sich beim PK Bad Gandersheim zu melden! Hinweis, am Mustang wurden verwertbare Spuren vom Unfallflüchtigen gesichert. Der Unfallverursacher fuhr mit einem rotem Fahrzeug. Wer also im genannten Zeitraum einen roten PKW gesehen hat und der sich verdächtig in der Breslauer Straße aufhielt, möge sich beim PK Bad Gandersheim melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell