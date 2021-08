Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stromkabel von Baustelle entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

An der Straße zur Kornmühle haben unbekannte Täter zwei Baustromkabel von jeweils etwa 70 Metern Länge entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Montag (9. August) und 7.30 Uhr am Dienstag (10. August).

