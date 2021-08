FW-MG: Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug

Feuerwehr Mönchengladbach

Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug

Mönchengladbach BAB 61, 10.08.2021, 19:20Uhr, Fahrtrichtung Koblenz in der AS Holt (ots)

In den Abendstunden kam es auf der BAB 61 in der AS Holt zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug touchierte die Mittelabsperrung der BAB, kam dadurch ins Schleudern und prallte in die Böschung des Verzögerungsstreifens der Anschlussstelle. Fahrer sowie Beifahrer konnten das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig verlassen und saßen am Fahrbahnrand. Aufgrund der starken Deformation des Fahrzeuges wurden beide Insassen durch den Rettungsdienst der Feuerwehr immobilisiert und zum Ausschluss von schwereren Verletzungen schnellstmöglich in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während des Rettungseinsatzes und der danach folgenden Bergungsarbeiten wurde die BAB 61 zeitweise verengt und kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit Staubildung.

Im Einsatz waren die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie die Autobahnpolizei.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Meinen

