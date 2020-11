Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lorup (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr haben Beamte der Polizei Sögel einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige war auf der Breddenberger Straße in Lorup unterwegs, als die Polizisten ihn kontrollierten. Dabei stellten sie erhebliche Mängel an dem Roller fest (siehe Foto). Unter anderem war bei der Bereifung bereits die Karkasse zu sehen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

