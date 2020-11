Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Mann nach Unfall schwer verletzt

HerzlakeHerzlake (ots)

Am Montagabend kam es auf der Löninger Straße in Herzlake zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger war gegen 18 Uhr mit einem Mercedes Transporter in Richtung B213 unterwegs. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stieß gegen mehrere Verkehrsschilder sowie einen Baum. Der Mercedes kam anschließend in der Berme zum Stehen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

