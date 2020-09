Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeiausstellung im Kunstkreis jetzt öffentlich

"Freunde. Helfer. Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik"

Hameln (ots)

Am 7. September fand im Kunstkreis Hameln die offizielle Ausstellungseröffnung der Wanderausstellung "Freunde. Helfer, Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" statt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/4700138

Nachdem in dieser Woche bereits zwei Demokratieschutzgespräche mit Sönke Koß (Schulleiter AEG) und Gabriele Lösekrug-Möller (ehemalige Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium) in den Räumlichkeiten des Kunstkreises geführt wurden, wird die Reihe der Sonderveranstaltungen in der nächsten Woche fortgesetzt: * Montag, 14.09.2020, 18.00-19.30 Uhr, Ausstellungsführung "Polizei in der Weimarer Republik" * Dienstag, 15.09.2020, 19.00-21.00 Uhr, Vortrag Bernhard Gelderblom "Die Hamelner Polizei in der Zeit der Weimarer Republik" * Mittwoch, 16.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Dialogpartner: Sylvia Büthe (Kirchenkreisjugend-wartin Evangelische Jugend Hameln-Pyrmont) * Donnerstag, 17.09.2020, 18.00-19.30 Uhr, Ausstellungsführung "Polizei im Weserbergland" mit Bernhard Gelderblom

Ab dem 14. September werden die ersten Schulklassen die Ausstellung besuchen.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden lädt herzlich zur Teilnahme ein.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist die Platzzahl eingeschränkt. Es wird um eine telefonische Anmeldung (Tel.: 05151/933-259; Frau Kalmbach bzw. 0151/16728624) gebeten.

Die allgemeinen Öffnungszeiten des Kunstkreises sind: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag 10-13 Uhr, sowie Donnerstag 16-19 Uhr und Sonntag 11-14 Uhr. Für Einzelbesucher ohne vorherige Anmeldung.

Weitere Informationen zu den Demokratieschutzgesprächen gibt es hier: http://republikpolizei.de/archive/6332

