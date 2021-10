Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (22.10.2021) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin beobachtete den Mann dabei, wie er gegen 16.30 Uhr zunächst mehrere hochwertige Parfums aus der Auslage genommen und sich in den ersten Stock begeben haben soll. Dort soll er eine der Parfumflaschen im Wert von knapp 200 Euro aus der Verpackung genommen und diese unter seiner Kleidung versteckt haben. Eine weitere Verpackung soll er in der Hand behalten haben. Der 40-jährige Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen vor dem Verlassen des Geschäfts an und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 32-Jährigen fest. Der wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige wurde am Samstag (23.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

