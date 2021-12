Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Acht Einbrüche und zwei Versuche

Duisburg (ots)

Aufgebrochene Türen, eingeschlagene Scheiben, aufgehebelte Fenster - so gelangten Einbrecher in acht Fällen am Montag (6. Dezember) im gesamten Stadtgebiet in Häuser und Wohnungen. Sie stahlen unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Laptops und machten auch vor einem Kinderportemonnaie nicht halt. Unbemerkt flüchteten die Eindringlinge mit der Beute. In zwei Fällen scheiterten die Diebe an einer gut gesicherten Türe und einem Fenster.

Wie sichere ich mein Haus, meine Wohnung oder mein Geschäft am besten? Ist nur ein teures Schloss ein gutes? Gibt es auch preiswerte Möglichkeiten das Haus zu sichern?

Die Spezialisten der Polizei in Sachen Einbruchsschutz bieten Interessierten eine maßgeschneiderte Beratung an. Ob individuelle Einzelgespräche, Vorträge bei einer Nachbarschaftsversammlung, bei Ihnen vor Ort oder in der Dienststelle - die Fachberater schieben den Einbrechern den "Riegel vor!". Interesse geweckt? Schreiben Sie uns eine E-Mail (kkkpo.duisburg@polizei.nrw.de) oder rufen Sie uns unter 0203 280 4254 an.

Viele weitere Tipps finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

