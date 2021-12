Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Jugendliche ohne Fahrerlaubnis bei Spritztouren gestoppt

Duisburg (ots)

Ein 13-Jähriger wollte am Freitagabend (3. Dezember, gegen 19:30 Uhr) offenbar mit dem BMW eines Bekannten eine Spritztour machen. Dazu hatte er sich die Autoschlüssel aus dem Mantel des Mannes (35) geschnappt, der gerade bei seinen Eltern zu Besuch war. Er schaffte es zwar kaum über die Parklücke an der Friedrich-Engels-Straße hinaus, beschädigte aber trotzdem insgesamt fünf Autos: drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und den BMW einer 29-Jährigen, die gerade von einem Garagenhof gegenüber auf die Straße bog. Verletzt wurde niemand. Die Erziehungsberechtigten und der 35-Jährige haben Anzeigen bekommen.

Auch am Samstagnachmittag (4. Dezember, gegen 16:15 Uhr) saß in Duisburg eine Minderjährige ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos. Die 17-Jährige ist mit einem Mercedes an der Warbruckstraße über Rot gefahren und vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Polizisten konnten das besagte Auto im Bereich der Pollerbruchstraße ausmachen. Die Fahrerin prahlte den Beamten gegenüber, auf der Warbruckstraße "mehr als 100 km/h" auf dem Tacho gehabt zu haben. Den Mercedes habe sie sich gegen Geld von einem 25-Jährigen geliehen. Sowohl die 17-Jährige als auch der 25-Jährige müssen sich jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen.

