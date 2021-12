Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Mann randaliert im Testzentrum

Duisburg (ots)

Einem Mann hat das Warten im Corona-Testzentrum an der Friedrich-Ebert-Straße am Sonntagnachmittag (5. Dezember, 17:40 Uhr) offenbar zu lange gedauert. Er mogelte sich an der Warteschlange vorbei. Als eine Mitarbeiterin ihn bat sich hinten anzustellen, beleidigte er sie als Schlampe. Er nahm einen Drucker und warf ihn auf ihren Oberschenkel. Dann machte sich der Randalierer aus dem Staub. Die 20 Jahre alte Angestellte wurde nicht verletzt und der Drucker ist auch nicht beschädigt. Die alarmierten Polizisten nahmen eine Anzeige auf. Die Kripo bittet Zeugen, die den Mann kennen, sich unter 0203 2800 beim KK 34 zu melden.

