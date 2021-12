Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mutmaßlicher Räuber stellt sich nach Fotofahndung

Duisburg (ots)

Der Mann, der am Abend des 20. September eine Trinkhalle auf der Otto-Hahn-Straße überfallen haben soll, hat sich bei der Polizei gestellt. Noch am Abend der Veröffentlichung der Fahndungsfotos am vergangenen Montag (29. September) erschien er auf der Wache in Hamborn und gab den Überfall zu. Der 21-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Unter Auflagen durfte der Duisburger wieder nach Hause gehen.

