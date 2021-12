Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Polizei stoppt Autoaufbrecher-Bande

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend (2. Dezember, 23:30 Uhr) fünf mutmaßliche Autoaufbrecher in Neumühl vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, weil mehrere Männer an einem Transporter und einem Auto die Seitenscheiben eingeschlagen haben sollen. Sie hätten dann Gegenstände herausgenommen und seien mit einem Peugeot davongefahren. Im Rahmen der Fahndung konnten die Streifenwagenbesatzungen den Peugeot ausfindig machen und stoppen. Die Beamten brachten die fünf Insassen (15, 17, 18, 20, 30) zur Wache und erstatteten eine Anzeige wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aus Kraftfahrzeugen. Im Auto fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut und stellten es sicher. Die Kripo prüft derzeit, ob es sich bei den sichergestellten Gegenständen um die Beute aus den Autoaufbrüchen handelt.

