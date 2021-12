Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Polizei nimmt Randalierer aus Bus fest

Duisburg (ots)

Eine Streife hat am Mittwochvormittag (1. Dezember, gegen 11:30 Uhr) einen betrunkenen Randalierer festgenommen. Der Mann hatte an der Bronkhorststraße offenbar den Fahrer eines Linienbusses bespuckt und sei dann über die Laaker- in Richtung Schwarzwaldstraße geflüchtet, berichtete die Leitstelle dem Streifenwagenteam. An der Spessartstraße trafen die Polizisten auf den Verdächtigen. Der 25-Jährige schrie herum und weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen. Außerdem verhielt er sich extrem aggressiv, sodass die Beamten die Bodycam einschalteten und den Mann zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam brachten. Dagegen wehrte er sich heftig: Unter anderem trat er nach den Polizisten, verletzte sie aber nicht. Weil es Hinweise darauf gab, dass der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ging es aus dem Gewahrsam kurzzeitig noch für eine Blutprobe ins Krankenhaus. Jetzt muss sich der Mann - unter anderem wegen des Widerstandes - mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell