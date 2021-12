Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Abbiegeunfall am Supermarktparkplatz

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (1. Dezember, gegen 19 Uhr) knallte es in Höhe des Supermarktparkplatzes an der Kaiser-Friedrich-Straße. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Verlassen des Parkplatzes nach links in die Kaiser-Friedrich-Straße einen von rechts kommenden Peugeot. Weder der 18-Jährige noch der 58 Jahre alte Mann am Steuer des Peugeot konnte rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Der BMW prallte gegen den hinteren Teil des Peugeot und brachte diesen dadurch ins Schlingern. Der 58-Jährige prallte mit der Front seines Autos gegen eine Laterne und wurde leicht verletzt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

