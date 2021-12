Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Zeugen befreien Fahrer aus umgekippten Unfallauto

Duisburg (ots)

Ein 51-Jähriger hat am späten Mittwochabend (1. Dezember, 22:30 Uhr) auf der Römerstraße die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot und schob diesen auf einen davor parkenden VW Polo. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Golf zur Seite und rutschte über die Straße, wo er noch ein weiteres geparktes Auto (BMW) touchierte. Mehrere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, stellten das Auto wieder auf seine vier Räder und befreiten den Fahrer daraus. Der Mann kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Golf und der Peugeot waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell