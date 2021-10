Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0773 --Einbruch im Landesinstitut für Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Am Weidedamm Zeit: 15. bis 16.10.2021, 17:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Zwischen Freitag und Samstag brachen unbekannte Täter in Findorff in das Gebäude des Landesinstituts für Schule ein. Auch die Scheiben einer benachbarten Grundschule wurden zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst wurden Einsatzkräfte am Samstag gegen 12:10 Uhr zu einer Grundschule in der Straße Am Weidedamm gerufen. Mitarbeiter hatten mehre zerstörte Scheiben bemerkt. Offenbar hatten die Täter versucht einzubrechen, waren aber an den gesicherten Fenstern gescheitert. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme fanden die Einsatzkräfte weitere zerstörte Fenster am direkt angrenzenden Landesinstitut für Schule. Hier waren die Täter in das Gebäude gelangt, hatten unter anderem Monitore zerstört und Schränke durchwühlt. Außerdem brachen sie zwei Geldkassetten auf.

Die Polizei fragt: Wer hat von Freitag auf Samstag zwischen 17:00 Uhr und 11:00 Uhr Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell